Бодрое утро: не менее 15 автомобилей столкнулись на севере Петербурга

Около 15 автомобилей столкнулись утром на Выборгском шоссе в Петербурге. По словам очевидцев, виновницей массовой аварии стала девушка.

«Она совершила наезд на машину (хлопок), после чего наезд на бордюр, после наезд на опору светофора, знаки, столкновение со встречным транспортным средством, взмыла в воздух, влетела в опору, приземлилась, и пошла сносить ограждения. За рулем была девушка», — написал свидетель ДТП.

Мужчина подчеркнул, что скорость у автомобиля была не менее 150 километров в час.

На кадрах с места ДТП видно, что один из автомобилей пробил ограждение и получил серьезные повреждения — крыша помята, передней части авто практически нет. О состоянии водителя информации пока нет, как и о возможных пострадавших в аварии.

На месте работают экстренные службы города. Обстоятельства аварии устанавливаются.

По предварительной информации, девушка взяла Audi A7 на тест-драйв и не справилась с управлением.