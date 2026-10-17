«Из-за вас от меня ушла моя невеста»: Катю IOWA обвиняют в разрушении отношений

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Василиса Власова
Василиса Власова 43 0

Причиной массовых расставаний стал популярный трек певицы.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Катю IOWA обвиняют в разрушении чужих отношений

Певица Катя IOWA (настоящее имя —Екатерина Иванчикова — прим. ред.) рассказала, что ее обвиняют в разрушении чужих отношений. Исполнительница поделилась информацией с корреспондентом 5-tv.ru на празднике в честь 30-летия канала МУЗ-ТВ.

Поводом для расставаний, по словам певицы, стал популярный трек группы, где Екатерина выступает как солистка. В нем есть строчка: «Если я не твоя невеста, положи на место».

«Меня обвиняют. Мне мужчины пишут и говорят, что из-за вас от меня ушла моя невеста. Не невеста, а девушка, с которой мы встречались десять лет. Я говорю, что вам мешало сделать ей предложение? Молчание», — поделилась IOWA.

Певица рассказала и про другой случай.

«Или мне писал мужчина, он говорит, скажите моей девушке, чтобы она ко мне вернулась. Она ушла. Она очень чувствительная, возможно, она просто наслушалась и поверила вам, услышала эти слова и ушла. Верните ее. А я говорю, вы готовы, вот, на концерте вы будете? Я приезжаю к вам, вы готовы сделать ей предложение? Он говорит, ну все же было хорошо. И в итоге он не сделал ей предложение», — добавила Катя.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Катя IOWA хочет создать собственный лейбл. В мечтах певицы — творчески объединять не только музыкантов.

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