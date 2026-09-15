Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

У народной артистки утром возникли проблемы с дыханием, после осмотра врачи не нашли серьезных нарушений.

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о ее состоянии

Фото: © РИА Новости/Петр Чернов

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Дочь народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала aif.ru о состоянии матери после приступа. По ее словам, утром в воскресенье актрисе стало тяжело дышать, поэтому родственники вызвали скорую помощь.

«Ранним утром, часов с четырех до пяти, у мамы случился небольшой приступ. Было затрудненное дыхание, немного хрипловатое. Мы вызвали скорую», — рассказала Ольга Шукшина.

Врачи приехали домой и осмотрели 87-летнюю актрису. Ей сделали ЭКГ, проверили уровень кислорода в крови и провели общий осмотр. Как отметила дочь, все показатели оказались в норме, серьезных отклонений медики не обнаружили.

По словам Ольги, у ее матери есть статус «ребенок блокады», поэтому за ней внимательно следят. В квартире также установлена тревожная кнопка, с помощью которой можно быстро вызвать врачей.

После осмотра состояние Федосеевой-Шукшиной улучшилось.

Дочь актрисы считает, что на самочувствие матери могла повлиять смена погоды.

«Я грешу на смену климата — переход из августа в сентябрь, из лета в осень. Мы все сейчас стали метеозависимы, особенно в нашем климатическом поясе. А для человека в таком глубоком возрасте это сказывается гораздо сильнее», — высказалась Ольга.

Сейчас Лидия Федосеева-Шукшина продолжает принимать необходимые лекарства. Дочь актрисы рассказала, что теперь важно восстановить ее сон и привычный распорядок дня.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Аскольду Запашному стало плохо, после чего ему вызвали врачей. У народного артиста России диагностировали гипертензивную болезнь сердца. Медики оказали дрессировщику необходимую помощь и стабилизировали его состояние.

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