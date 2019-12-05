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  4. В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО на 30%

В Госдуме опровергли данные о подорожании ОСАГО на 30%

, 13:04 | Ниса Мурзанаева Видео 37

Максимальный уровень индексации, по словам чиновников, составит около 4%.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе

В Государственной думе РФ опровергли информацию о том, что в ближайшем будущем стоимость полиса ОСАГО увеличится на 30%. Председатель комитета ведомства по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал ситуацию, назвав новость о подорожании страховки «вбросом».

«Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30% не произойдет. Максимум, что будет, — это индексация на уровень инфляции, или около 4%», — утверждает чиновник.

Ранее «Известия» сообщали, что в Российском союзе страховщиков (РСА) заявили о расширении тарифного коридора вверх и вниз на 30%. Такая ситуация могла произойти из-за нового законопроекта, призывающего исключить из определения стоимости ОСАГО коэффициент мощности двигателя и сохранить коэффициент за грубые нарушения ПДД.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о причинах, которые могли привести к подорожанию полиса ОСАГО на треть.

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