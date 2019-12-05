Сотрудник болгарского посольства объявлен персоной нон грата в России

Наименование издания: СМИ сетевое издание 5-tv.ru

Учредитель: АО «Телерадиокомпания «Петербург»

Главный редактор: Н. В. Ильина

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