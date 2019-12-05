Сотрудник болгарского посольства объявлен персоной нон грата в России. Решение по представителю МИД Болгарии было принято в ответ на выдворение российского дипломата из Софии.
Сотрудник болгарского посольства объявлен персоной нон грата в России
Сегодня, 12:44 | Светлана Шевченко Мировые новости Срочная новость 58
Решение по представителю МИД Болгарии было принято в ответ на выдворение российского дипломата из Софии.
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