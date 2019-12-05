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  4. Сотрудник болгарского посольства объявлен персоной нон грата в России

Сотрудник болгарского посольства объявлен персоной нон грата в России

, 12:44 | Светлана Шевченко Срочная новость 58

Решение по представителю МИД Болгарии было принято в ответ на выдворение российского дипломата из Софии.

Сотрудник болгарского посольства объявлен персоной нон грата в России. Решение по представителю МИД Болгарии было принято в ответ на выдворение российского дипломата из Софии.

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