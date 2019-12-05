  1. Пятый канал
  4. Дмитрий Медведев прокомментировал политику Владимира Зеленского

Дмитрий Медведев прокомментировал политику Владимира Зеленского

, 13:20 | Карина Бернтгольц Видео 30

В ходе пресс-конференции глава кабмина заявил, что предшественник нынешнего президента Незалежной — Петр Порошенко — был представителем партии войны, и, вероятно, это сказывается на курсе Зеленского.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov, 5-tv.ru

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции прокомментировал внешнеполитический курс на Украине и, в частности, действия президента Незалежной Владимира Зеленского.

«Самое главное — я об этом сказал сразу же после его избрания — чтобы ему хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными слоями противостоять такого оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с РФ», — заявил Медведев.

По мнению глав кабмина, это очевидно, что Владимир Зеленский хочет прийти к соглашению с Россией по «ключевым вопросам» и достичь мира и возобновления торгово-экономических отношений с РФ, однако неизвестно, получится у него реализовать свои планы.

В связи с этим немаловажен тот факт, что предшественник украинского лидера — Петр Порошенко — был представителем партии войны. По мнению Медведева, к этому же курсу на Украине склонить и Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что денежно-кредитную политику России на ближайшие три года обсудили в Госдуме.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
64.19
0.05 71.11
0.05
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

14:02
«Бесконечный антироссийский сериал»: Медведев о допинговых скандалах
13:56
Обворожительная Ирина Шейк снова разделась для змеи
13:51
Медведев рассказал, как члены правительства настраиваются на интенсивную работу
13:45
«Плачу от счастья»: Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
13:43
В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек
13:39
Медведев объяснил, почему с аптечных полок пропадают лекарства

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]