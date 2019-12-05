Дмитрий Медведев прокомментировал политику Владимира Зеленского

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции прокомментировал внешнеполитический курс на Украине и, в частности, действия президента Незалежной Владимира Зеленского.

«Самое главное — я об этом сказал сразу же после его избрания — чтобы ему хватило силы духа, мужества противостоять целому ряду тенденций, которые на Украине сформировались в политическом истеблишменте, в отдельных слоях и кругах, а иными слоями противостоять такого оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову во взаимоотношениях с РФ», — заявил Медведев.

По мнению глав кабмина, это очевидно, что Владимир Зеленский хочет прийти к соглашению с Россией по «ключевым вопросам» и достичь мира и возобновления торгово-экономических отношений с РФ, однако неизвестно, получится у него реализовать свои планы.

В связи с этим немаловажен тот факт, что предшественник украинского лидера — Петр Порошенко — был представителем партии войны. По мнению Медведева, к этому же курсу на Украине склонить и Зеленского.

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