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Медведев ответил Ивлеевой, собираются ли в России запрещать YouTube

, 12:59 | Игорь Рязов Видео 1 939

Премьер-министр объяснил цель закона о суверенном интернете.

Фото: www.globallookpress.com / Debarchan Chatterjee, 5-tv.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заверил, что российские власти не собираются блокировать YouTube. Цель закона о суверенном интернете заключается не в этом, подчеркнул он на своей пресс-конференции.

«В связи с принятием закона о суверенном интернете, планируется ли в нашей стране закрытие такой площадки как YouTube? Если да, то что делать производителям контента, чей доход напрямую зависит от этой площадки. Меня этот вопрос особенно остро интересует», — спросила во время мероприятия блогер и ведущая Анастасия Ивлеева.

«Понимаю вас. Я думаю, вы так же понимаете, что я скажу: никто ничего закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется», — ответил ей премьер-министр.

Он подчеркнул, что закон о суверенном интернете нужен не для того, чтобы что-то запрещать. Его цель заключается в том, чтобы защитить российский сегмент сети. Медведев отметил, что США вполне могут отрезать Россию от всемирной паутины. Ранее там уже обсуждалась идея отключения РФ от системы верификации платежей.

«Это вообще то, что называется удар под дых. Это, по сути, объявление войны. Но, тем нем менее, это обсуждалось. Почему тогда не завернуть кран, связанный с интернетом? Тем более, мы знаем с вами, регистрация доменных имен и целый ряд других функций, в силу того, как интернет развивался, осуществляется в США. И у нас нет уверенности, что в какой-то момент, чтобы сделать нам „приятное“, нас от чего-то не отключат», — сказал глава правительства.

Он напомнил, что в последние годы от интернета зависят не только бытовые потребности, но и большие технологические процессы. Например, работа энергетических станций или полеты самолетов. Закон о суверенном интернете должен их защитить.

«Что касается производителей контента, то мне кажется их благополучие зависит от самих производителей контента. От того, насколько они сами по себе успешны. Если это интересно, будут смотреть, это можно монетизировать. А не будет интересно — не будут смотреть», — заключил Медведев.

Как сообщал 5-tv.ru закон о суверенном интернете начал действовать с 1 ноября. Тогда же вступили в силу еще несколько нововведений.

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