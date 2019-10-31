Суверенный интернет и электронные ПТС: что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Несколько важных законодательных инициатив вступают в силу в России с 1 ноября. Речь идет о суверенном интернете, запрете на микрокредиты под залог жилья, установке тахографов на грузовики и другим переменам.

Суверенный интернет

С 1 ноября вступает в силу закон, который должен обеспечить бесперебойную работу рунета в случае его возможного отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. Главным разработчиком инициативы стал сенатор Андрей Клишас.

Микрокредиты под залог жилья

Микрокредитные финансовые организации (МФО) с начала ноября утратят возможность выдавать займы под залог жилья. Под запретом также окажутся доли в недвижимости или активы в строящемся жилье. Как сообщала «Экономика сегодня», законодательные изменения должны убрать с рынка непорядочные МФО.

Тахографы

С начала ноября россияне будут обязаны устанавливать тахографы на грузовые автомобили массой больше 3,5 тонны. С осени прошлого года это требование касалось только юрлиц. Теперь его распространили и на физлица. Поправки позволят избежать переработок. Однако среди экспертов закон о штрафах за нарушение режима труда водителей приняли неоднозначно.

Турагентства и паломники

Организация паломнических поездок и туров с 1 ноября перейдет исключительно религиозным организациям. При желании группа верующих может самостоятельно отправится в места религиозного почитания или к объектам религиозного назначения. Однако использовать для этого туркомпании будет нельзя.

Жизнь иммигрантов в России

С 1 ноября частично изменятся правила получения гражданства РФ, вида на жительство и разрешения на временное проживание. В частности, упрощенная схема предусмотрена для ряда граждан Украины. Бывшие граждане СССР и работающие более шести месяцев в России специалисты смогут получить гражданство РФ без разрешения на временное проживание.

Приложение для «европротокола» и электронные ПТС

До сих пор ДТП без вызова сотрудников ГИБДД можно было оформить на бумажных бланках. С 1 ноября это можно будет сделать с помощью приложения «Госуслуги». Пока функция станет доступна только для водителей в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областей.

Кроме того, с начала нового месяца в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортного средства (ПТС). Их заменят на электронные аналоги. Бумажные документы продолжат действовать — менять их не нужно.