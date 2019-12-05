Медведев рассказал, как члены правительства настраиваются на интенсивную работу

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о творческих приемах, которые он использует при взаимодействии с членами Кабинета министров.

«Это большой коллектив людей, это мои товарищи. Мы периодически собираемся вместе, обсуждаем, как у нас дела. Очень часто в конце заседания, когда никаких СМИ нет, никаких каналов нет, я из зала выгоняю вообще всех приглашенных — прошу их удалиться, поблагодарив за участие. Оставляют только членов правительства, и уже объясняют им про политикупартии в деревне, как говорили в советские времена. То есть указывают на отдельные недостатки в их работе», — ответил премьер на вопрос корреспондента телеканала РЕН ТВ.

По словам премьер-министра РФ, очень важно поддерживать командный дух. Поэтому члены правительства нередко собираются вместе на различных площадках, где проходят своеобразные тим-билдинги. Также зачастую они вместе отмечают дни рождения коллег.

Подготовиться к интенсивной работе политикам, в том числе помогают занятия спортом, подчеркнул Медведев. По его мнению, физические нагрузки заряжают энергией на весь последующий день.

Говоря о своих прочих увлечениях, глава правительства рассказал о своей любви к музыке.

«Мои вкусы менялись. Я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе вопреки установкам того периода слушал ту музыку, которую слушать было нельзя. <…> Я стал более толерантным к другим направлениям, стал слушать классику, джаз. Кому-то мешает музыка, мне — нет», — признался Медведев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Медведев охарактеризовал экономические показатели за 2019 год.