  1. Пятый канал
  4. Медведев рассказал, как члены правительства настраиваются на интенсивную работу

Медведев рассказал, как члены правительства настраиваются на интенсивную работу

, 13:51 | Карина Бернтгольц Видео 12

Глава кабмина рассказал о творческом подходе к своей деятельности, увлечениях и сплоченности коллектива политиков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Александр Астафьев/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал о творческих приемах, которые он использует при взаимодействии с членами Кабинета министров.

«Это большой коллектив людей, это мои товарищи. Мы периодически собираемся вместе, обсуждаем, как у нас дела. Очень часто в конце заседания, когда никаких СМИ нет, никаких каналов нет, я из зала выгоняю вообще всех приглашенных — прошу их удалиться, поблагодарив за участие. Оставляют только членов правительства, и уже объясняют им про политикупартии в деревне, как говорили в советские времена. То есть указывают на отдельные недостатки в их работе», — ответил премьер на вопрос корреспондента телеканала РЕН ТВ.

По словам премьер-министра РФ, очень важно поддерживать командный дух. Поэтому члены правительства нередко собираются вместе на различных площадках, где проходят своеобразные тим-билдинги. Также зачастую они вместе отмечают дни рождения коллег.

Подготовиться к интенсивной работе политикам, в том числе помогают занятия спортом, подчеркнул Медведев. По его мнению, физические нагрузки заряжают энергией на весь последующий день.

Говоря о своих прочих увлечениях, глава правительства рассказал о своей любви к музыке.

«Мои вкусы менялись. Я начинал как человек, который любил только рок-музыку, и в школе вопреки установкам того периода слушал ту музыку, которую слушать было нельзя. <…> Я стал более толерантным к другим направлениям, стал слушать классику, джаз. Кому-то мешает музыка, мне — нет», — признался Медведев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Медведев охарактеризовал экономические показатели за 2019 год. 

Читайте также

+5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
64.19
0.05 71.11
0.05
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Последние новости

14:02
«Бесконечный антироссийский сериал»: Медведев о допинговых скандалах
13:56
Обворожительная Ирина Шейк снова разделась для змеи
13:51
Медведев рассказал, как члены правительства настраиваются на интенсивную работу
13:45
«Плачу от счастья»: Топалов трогательно поздравил сына с первым днем рождения
13:43
В ДТП с маршруткой в Калуге пострадали 26 человек
13:39
Медведев объяснил, почему с аптечных полок пропадают лекарства

Сейчас читают

Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?
Гороскоп на 5 декабря: Меркурий в Козероге соединяет любящие сердца
«Я не знаю ее женой»: Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]