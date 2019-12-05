«В сарае невозможно лечить людей»: Медведев о реформе здравоохранения

Реформа здравоохранения обойдется российскому бюджету в 550 миллиардов рублей в ближайшие пять лет. Об этом на своей пресс-конференции сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ведущего программы «Известия» на Пятом канале Виталия Воронина.

«Минздрав осенью объявил о подготовке реформы (первичного звена здравоохранения — Прим. ред). Когда по вашему мнению можно ожидать каких-то видимых результатов реформирования первичного звена здравоохранения и какими вы их видите?» — спросил Воронин премьера, также упомянув скандалы с увольнением врачей в регионах.

«Это исключительно важный вопрос <…>. Общее состояние этой первичной сети, оно в целом ряде регионов удручающее. Поэтому мы решили дополнить наш медицинский проект улучшением первичной помощи. Потому что именно туда: в поликлинику, в ФАП, больницу приходят практически все люди», — ответил Медведев.

По его словам, в последние годы здравоохранение в России изменилось в положительную сторону. В первую очередь это касается высокотехнологичной медицины. Если в 2006 году в стране проводили 100 тысяч сложных операций в год, то теперь их число увеличилось до миллиона. Однако в первичном звене ситуация остается «грустной».

«Нужны инвестиции в саму первичку. Нужно строить новые здания или проводить капитальный ремонт существующих. Потому что в сарае невозможно лечить людей. Ну невозможно», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что также потребуется дозакупить медицинское оборудование. Правительство оценивает расходы в 550 миллиардов рублей на следующие пять лет. Не исключено, что сумма увеличится.

«Эти деньги жалеть нельзя ни в коем случае. Потому что это та медицина, с которой сталкивается каждый конкретный человек. И именно там оказываются все основные медицинские услуги», — сказал Медведев.

Глава правительства также затронул тему увольнения медиков в регионах. Он признался, что не хочет комментировать каждую конкретную ситуацию, сосредоточившись на общей картине.

«Я скажу только одно: здесь главными являются интересы пациентов, интересы людей, которые лечатся. Все остальное нужно отодвинуть в сторону: амбиции, какие-то обиды и так далее. Главное — интересы тех, кто получает медицинские услуги. И об этом было прямо сказано Министерству здравоохранения и всем тем, кто отвечает за ситуацию в медицине», — заключил премьер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что количество врачей сократилось в большинстве регионов России.