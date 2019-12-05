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«Проблема есть»: Медведев про законопроект о домашнем насилии

, 14:29 | Игорь Рязов 33

Глава правительства признался, что не сформировал однозначного отношения к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия, отвечая на вопрос корреспондента РЕН ТВ.

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Фото, видео: DPA/TASS, 5-tv.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прокомментировал законопроект о домашнем насилии, обсуждаемый в российском парламенте. О ситуации в этой сфере он рассказал в ответ на вопрос корреспондента РЕН ТВ Надежды Алешкиной.

«Мой вопрос также об одной из самых резонансных обсуждаемых сегодня тем. Дмитрий Анатольевич, как вы считаете, целесообразно ли принятие закона о домашнем насилии», — спросила представительница РЕН ТВ на пресс-конференции.

«Ну да. Тема резонансная. Обсуждают ее и, как принято говорить, и справа, и слева критикуют», — ответил премьер-министр.

Он сказал, что тема имеет несколько важных аспектов. Во-первых, бурная дискуссия вокруг нее свидетельствует о подлинности проблемы. Во-вторых, поправки о декриминализации так называемых семейных побоев, по мнению многих, усугубили ситуацию.

«В любом случае я думаю, что в XXI веке никого не может утешить формула: „Бьет — значит любит“. Это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире. Стало быть, на это нужно как-то реагировать» — сделал Медведев вывод из этого.

По его словам, в обсуждаемом сегодня законопроекте есть положительные и негативные моменты. Из-за этого премьер до сих пор не сформировал к нему однозначного отношения. Так, в тексте законопроекта отсутствует административная и уголовная ответственность за нарушения.

В то же время наказание будет предусмотрено в новой версии Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), который разрабатывает правительство. Глава Кабмина подчеркнул, что из-за этого тема требует дополнительного анализа.

«То, что проблема есть, — это совершенно очевидно. Вопрос в том, как государство должно на это реагировать», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru публиковал список минусов проект закона о домашнем насилии.

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