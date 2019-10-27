Новый проект закона о домашнем насилии. Какие подводные камни он хранит?

На этой неделе страну серьезную дискуссию вызвал новый проект закона о домашнем насилии. В Госдуме прошли парламентские слушания. Новый документ предложил Совет по правам человека.

По замыслу его создателей не надо вводить дополнительные строгие санкции, а нужно заняться превентивными и профилактическими мерами. Так, например, уже после первого случая агрессии можно выставлять особо буйных членов семьи из квартиры. Или запрещать приближаться на 50 метров.

И вот тут выяснилось, что у таких предложений много противников. Они уверены, что так крепкие семейные отношения превращаются в отношения бизнес-партнеров. Говоришь, что тебя побили или накричали на тебя… и выселяешь супруга из дома. Представляете какой ящик Пандоры можно открыть?

Никто не спорит, что домашнее насилие — страшная вещь. Ежегодно в России от него погибают десятки тысяч людей. И в стране есть законы, которые призваны защитить россиян от побоев и унижений. Или все-таки чего-то не хватает? В этом вопросе разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе.

Екатерина Майорова: «Набросился на меня, придавил рукой и стал ножом в лицо».

От любви до ненависти один удар. Екатерина от своего гражданского мужа получила не один. А после — жутковатые видеозаписи на тему «жить без тебя не могу». И женщина прощала.

Ирина Жижина: «Очень много боли. Я помню, как я стою в ванной, смотрю на все это, у меня текут слезы. Это и обидно, и страшно».

Ирину насиловал собственный муж. Других чувств, кроме злобы, к жене у него не было. Для любви он завел другую. Потом он просто ушел из семьи, но однажды явился повидать дочерей.

Ирина Жижина: «Я кричу: „Алиса, вызывай полицию!“. Он меня хватает и кричит: „Какая ***** полиция?“ Трясет и отшвыривает в стену».

Дерущиеся родители, кричащие дети. В потасовке досталось всем.

Галина Кулиш: «Он требовал прямо сейчас, причем глазища красные, налитые кровью, брызгает слюной. Было страшно, он вообще накачанный здоровый мужик».

Галину терроризирует собственный сын. Тренер в фитнес клубе. Живут вместе, и никакой сыновьей любви. Только агрессия.

Виктория Ефанова: «Моя дочь прыгнула в лужу с разбега, он просто выругался мерзко и дал моей дочери пинка».

А бывают ситуации еще страшней. Ревнивый сожитель избивал девушку на протяжении пяти часов. Избивал и фотографировал до тех пор, пока не забил девушку до смерти.

Другой ревнивец пришел к бывшей пассии на работу, облил керосином и поджег. За закрытыми дверями с виду благополучных семей иногда творится настоящий ад.

В начале недели прошли общественные слушания, посвященные закону о домашнем насилии. Основная идея — ввести понятие так называемого охранного ордера. Бумага должна запретить агрессору приближаться к жертве.

Оксана Пушкина, депутат Государственной думы, соавтор законопроекта: «О профилактике семейно-бытового насилия»: «Ты можешь здесь остаться, а твоя жена отправляется в реабилитационный центр. Либо ты уходишь к маме, на съемную квартиру, куда угодно, но сейчас на тебя не будут заводить дело».

Авторы законопроекта убеждены, что не все семейные распри должны заканчиваться уголовными делами.

Мари Давтян, адвокат, соавтор законопроекта: «О профилактике семейно-бытового насилия»: «Наши потерпевшие, которые ко мне регулярно обращаются, не жаждут мести. У них одна просьба, просто чтобы он перестал преследовать, перестал применять насилие».

Идея вроде понятная, но на слушаниях градус дискуссии иногда зашкаливал. Смущают антагонистов прописанные в документе новые для российского законодательства понятия — психологическое и экономическое насилие.

Андрей Цыганов: «Вопрос, например, жене, почему так поздно пришла — это уже психологическое насилие. Жертва экономического насилия? Не дал оболтусу денег на пиво — это уже экономическое насилие».

Подобные законы работают во многих странах мира. Нам авторы признались, что версию для России скопировали с Болгарии. Там ордера уже выдают во всю, но очень осторожно.

Татьяна Пеева, член Бургасской коллегии адвокатов: «Конечно, можно злоупотребить этой декларацией. Поэтому наш суд очень осторожно смотрит, что там написано, как написано, последовательно ли, звучит логично и так далее?»

А еще судьи чаще встают на сторону женщин. К мужчинам у них доверия почему-то меньше. Даже если тот становится грушей для битья.

Андрей Лисицин: «Там присутствовал любовник моей бывшей жены, они вместе с тещей на пару меня избили. Били меня не только руками, но и садовой лейкой».

Суд в версию, что побои наносила пенсионерка, не поверил. В Петербурге даже создали кризисный центр для таких мужчин. Сильный пол тоже страдает, но чаще всего не от побоев.

Ирина Чей: «После первого замаха сковородкой мужчины не обращаются, не обращаются потому что им тяжело, не обращаются потому что они подавлены. Мужчина обращается в момент, когда он хочет сохранить отношения».

Противники законопроекта вовсе не понимают, для чего придумывать новый, если старые законы и так защищают от всех видов физического насилия. Им могут ответить те, чьи кухни и спальни превратились в ринг. Екатерина выгнала сожителя садиста. Написала заявление, расследование началось. Но пока они живут под одной крышей.

Екатерина Майорова: «Возвращаюсь с работы, меня ждет полицейский вместе с Раковым, который требует открыть дверь, дать ключи, и чтобы он здесь жил».

Мать, страдающая от сына громилы, жаловалась не раз. Но нет синяка — нет проблем.

Кулиш Галина: «Когда я написала заявление, участковый отписался, что я в старческом маразме».

Авторы нового законопроекта пока взяли двухмесячную паузу. Возможно, они учтут критику и сделают так, чтобы закон, защищающий женщин, не стал оружием против всех мужчин.

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