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Школьника, спасшего жизнь четырехлетней девочке, наградили в Петербурге

, 20:18 Эфирная новость 39

Ученику пятого класса Павлу Гущину торжественно вручили знак «Всероссийского общества спасания на водах».

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Фото, видео: Новости Красносельского района Санкт-Петербурга

В Петербурге наградили школьника, который спас жизнь четырехлетней девочке. Ученику пятого класса Павлу Гущину торжественно вручили знак «Всероссийского общества спасания на водах».

Инцидент произошел на прошлой неделе. Девочка провалилась под тонкий лед Матисова канала и начала тонуть. Павел, проходивший мимо, не растерялся, схватил малышку за капюшон и не дал ей уйти под воду. Затем позвал на помощь взрослых.

Спасатели отметили, что школьник действовал правильно. Сам Павел скромно сказал, что на его месте так поступил бы каждый.

Ранее на всю страну прогремела история спасения маленькой девочки от насильника в Иркутске. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как подросток Слава Дорошенко и строитель Глеб Сизых увидели, как мужчина затолкал девочку в машину, и бросились за ним в погоню. Подвиг парней из Иркутска впечатлил всю страну.

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