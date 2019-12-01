Герои среди нас: Подвиг парней из Иркутска впечатлил всю страну

Два простых сибирских парня показали всей стране пример настоящего участия, человечности и, по большому счету, мужества. Слава Дорошенко и Глеб Сизых из Иркутска спасли девятилетнюю девочку. Буквально отбили ее от педофила, вытащили из его машины в последний момент. Они не прошли мимо чужой беды, как сделали бы многие. И здесь хочется подчеркнуть — пока есть такие неравнодушные люди, я за будущее страны спокоен.

Кстати, сами ребята не считают, что сделали что-то особенное. Просто оказались в нужное время в нужном месте, но все мы думаем иначе. Подвиг героев страна заметила и отметила. Всю неделю соцсети и СМИ обсуждали их поступок, а в конце недели парни приехали в Москву на главный бой года — поединок Михаила Кокляева и Александра Емельяненко.

Знаменитые спортсмены, как и тысячи других россиян, были восхищены поступком парней и пригласили их в столицу. И я вот даже не знаю, кто стал главным героем этого вечера, победитель поединка или 16-летний Слава Дорошенко.

Дмитрий Зименкин расскажет, как изменилась жизнь настоящих героев нашего времени, и как они меняют нас с вами.

Слава Дорошенко скромно парирует громкие эпитеты в свой адрес. Ну, какой герой! Обычный мальчик из иркутской школы, совершивший вместе с другим земляком Глебом Сизых, казалось бы, обычный мужской поступок. Но в считанные дни жизнь парней резко изменилась, а знаменитости в их честь даже запустили акцию благодарности.

«Я хочу поблагодарить Славу Дорошенко и Глеба Сизых за подвиг», — говорит Валерия, народная артистка РФ.

«Огромная благодарность вашим родителям за вас!», — обращается к ребятам Диана Гурцкая, заслуженная артистка РФ.

«Это не выдуманные персонажи, типа Бэтмана и Джокера, это настоящие ребята, на которых нужно равняться», — считает певец Андрей Гризли.

«Слава, Глеб, спасибо вам! Побольше б нам таких героев», — отмечает музыкант Билли Новик.

«Вот именно таких героев надо показывать по ТВ. Огромная благодарность вам и низкий поклон!», — говорит актриса Мария Кожевникова.

«Ну, не все так способны поступить. Но я вам говорю — таких людей в мире много. Добра больше, чем зла!», — уверена Анна Мельникова, депутат законодательного собрания СПб.

«Продолжайте, ребят, дерзайте, вы молодцы. Вы стали примером для подражания», — говорит Николай Валуев, депутат Госдумы РФ.

Каждый хочет сфотографироваться, а звезды спорта с мировым именем зовут на свои соревнования. Кто же эти парни?

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В тот вечер Слава возвращался с тренировки привычным маршрутом. Но нечто необычное и подозрительное привлекло его взгляд. И он не прошел мимо, не испугался и не убежал, как сделали бы многие. И это, возможно, спасло жизнь девятилетней девочке, которую пытался похитить взрослый мужчина. Как позже выяснилось, уже неоднократно судимый за сексуальные преступления человек.

«Услышал крик, обернулся и увидел, как он затаскивает девочку в машину. Там у лесопилки, где бетонный забор, на углу стоял Глеб. Я подбежал к нему, сказал, что там девочку похищают», — рассказывает Вячеслав Дорошенко.

«Она кричит. Я спросил, где находится автомобиль, он показал мне место. Я сказал, пойдем посмотрим», — вспоминает Глеб Сизых.

Похититель попытался сбежать, Глеб и Слава бросились в погоню и спасли ребенка. Преступнику все-таки удалось скрыться, но по горячим следам полицейские его нашли и задержали. Их поступок заметили все. Награды от полицейских. Кстати, Славу чествовали на глазах всего класса.

«Сказать тебе от лица полиции огромное спасибо, будут помогать обществу. Спасибо».

«Ты поступил как настоящий мужчина, спасибо тебе».

Безумно благодарны родители спасенной девочки. А бабушка героя даже не удивляется. Внук, может и не богатырь, но в свои 16 уже давно мужчина. Даже в мелочах.

«Да он все дома делает. Убирается и мусор выносит. В общем молодец. Умничка и полы протрет и пропылесосит кругом», — говорит Людмила Дорошенко, бабушка Вячеслава Дорошенко.

История Славы Дорошенко и Глеба Сизых прогремела уже на всю страну. А поступком школьника восхитились даже те, кем уже давно восхищается сам Слава — его кумиры.

«Приезжай, жду тебя», — обратился к Дорошенко Александр Емельяненко.

«Такими людьми должна гордиться вся страна, и таких героев страна должна знать в лицо. Слава, я приглашаю тебя в Москву на наш бой с Александром Емельяненко», — произнес в адрес школьника Михаил Кокляев.

И вот ребята летят в Москву на самый яркий бой этого года. Происходящее все больше походит на сон, признается Слава, он и подумать не мог, что все так обернется, но школьник из Иркутска не теряет голову.

«Живу нормально, только достают. Даже уроки делать не дают», — признается Вячеслав Дорошенко.

Глебу Сизых эта история, похоже, голову тоже не вскружила. Он строитель. И даже архитектурное величие столицы, в которую попал впервые, оценивает как профессионал.

«Я как человек, путешествующий между Иркутском и Красноярском, со схожей архитектурой сибирских городов, вижу, как архитектура Москвы, конечно, сильно отличается», — говорит Глеб Сизых.

«Зачетно! Чудо архитектуры, так сказать! Московской», — отмечает Вячеслав Дорошенко.

Слава впечатлен, но к строительству как Глеб не тяготеет. Планирует сначала поработать в полиции, а потом пойти в политику и, почему нет, стать президентом.

«Мне кажется, любой хотел бы стать президентом», — считает Вячеслав Дорошенко.

«Ну, это большая ответственность!»

«Ну да, с большой силой приходит большая ответственность», — мудро не по годам рассуждает школьник.

«Чтобы ты сделал?»

«Я не буду давать обещаний, потому что я буду делать», — ответил мальчик.

Тем временем Глеб выбивает в тире отличный результат:

«Четыре девятки и восьмерка»

«Это Глеб стрелял?»

«Да».

«Я думаю, что ты не строитель! Откуда, ты занимаешься что ли?»

«Раз в год и палка стреляет», — говорит Глеб Сизых.

За ним не отстает и Слава, который стреляет второй раз в жизни.

«Раз, 2,3,4,5,6 и 10 тарелочек!» — показывает результат подросток.

Вроде бы, действительно, супергерои какие-то, но Славе не нравятся такие сравнения. Говорит, просто общество отвыкло от настоящих поступков, потому и резонанс такой.

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«Подростки группы людей спасают, а мы спасли одну девочку и все сразу такие: „Ааа.“. Раздули такую историю. Сделали супергероем. Ну, не знаю», — признается Дорошенко.

И вот она долгожданная встреча с кумирами. Прославленный боец Емельяненко собственной персоной.

«Я рад тебя приветствовать, герой! Ты вообще молодец. Я тебя вчера на бой приглашал, молодец, что приехал. Ты занимаешься спортом?» — интересуется Александр Емельяненко.

«Ну да, раньше борьбой, а скоро на дзюдо пойду», — рассказывает Вячеслав Дорошенко.

«Молодец!» — отмечает Александр Емельяненко.

А пауэрлифтер Кокляев дарит парню кепку и православные четки.

«Вот тебе на память от нас, от силачей, от боксеров. Если кто-то будет обижать меня, я тебя позову?» — шутливо уточняет Михаил Кокляев.

За того, кто пытался обижать Михаила Кокляева, Слава Дорошенко и болел во время главного поединка бойцовского вечера, то есть за Александра Емельяненко.

Полное видео боя Александра Емельяненко и Михаила Кокляева

Трехкратному чемпиону мира по боевому самбо хватило трех минут, чтобы уложить самого сильного россиянина середины двухтысячных. Но сила далеко не всегда в кулаках, что и доказал один из главных героев этого турнира.

«И герой, спасший жизнь девятилетней девочки, Слава Дорошенко!»

Славе доверили вручить победителю чемпионский пояс. И даже произнести речь, которая пусть и получилась слегка сумбурной, но на то он и обычный человек, а не супергерой.

«Я считаю — это было предсказуемо. Не, не в обиду будет сказано», — сказал Вячеслав Дорошенко.

Совсем скоро простые герои, которые показали всей стране пример настоящего мужества и человечности, вернутся домой. И говорят, продолжат жить обычной жизнью, но только и в ней, в обычной жизни, всегда есть место подвигу и самоотверженности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иркутский мальчик-герой вручил чемпионский пояс Емельяненко.