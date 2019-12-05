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Госдеп США разрешил перебазировать «Морской старт» в Россию

, 16:55 | Валентин Черников 29

Плавучий космодром разместят в порту под Владивостоком.

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Фото, видео: Wikimedia / John Murphy, Юрий Смитюк/ТАСС

Госдепартамент США разрешил группе компаний S7 перебазировать плавучий космодром «Морской старт» на Дальний Восток, сообщает пресс-служба ГК.

Космодром предназначен для запуска ракет модификации «Зенит» производства украинского завода «Южмаш». До 2014 года ракеты-носители использовали двигатели РД-171 производства российского предприятия «Энергомаш». После чего отношения двух государств осложнились на фоне ситуации вокруг Крыма. Производить ракеты с российскими разгонными блоками «Южман» вновь начал в 2017 году.

Через год S7 Group приобрела у американской ГК Sea Launch имущественный комплекс «Морской старт»: корабль Sea Launch Commander, платформу Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента и наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич, США.

«Морской старт» базируется в Тихом океане вблизи Острова Рождества. Его новой базой с 2020 года станет порт Славянка под Владивостоком.

Ранее 5-tv.ru писал, что США предрекают «конец космической державы» РФ, но в Space X с этим не согласны.

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