США предрекают «конец космической державы» РФ: в Space X не согласны

В США заявили о близости дня, когда Россия перестанет быть космической державой. Такие слова появились на страницах издания The Hill, которое утверждает, что запуск американских пилотируемых миссий к МКС сыграет в этом вопросе решающую роль.

Речь идет о корабле CST-100 Starliner, над созданием которого работают Space X и Boeing. Американская сторона заявляет, что судно сможет доставить первых пилотов на МКС уже в 2020 году. Как только это случится, для США отпадет необходимость платить России по 86 миллионов долларов за транспортировку астронавтов при помощи «Союз МС».

По мнению американской прессы, у России, успешно экспортирующей нефть и газ, нет средств на финансирование собственной космонавтики. Видимо, поэтому прекращение платежей за трансфер астронавтов «ознаменуют начало конца России как космической державы», как пишет The Hills.

Однако в компании Space X подчеркивают: данные аудитов, которые говорят о том, что Starliner практически готов к запуску, не соответствуют действительности. Об этом в своих социальных сетях писал глава компании — Илон Маск. В Boeing тоже высказали свою официальную позицию, опубликовав открытое письмо.

«Мы категорически не согласны с выводами доклада о ценах и готовности космического корабля CST-100 Starliner, и мы обязаны поделиться фактами с космическим сообществом и американской общественностью, которые пропустил Генеральный инспектор», — значится в тексте послания.

Кроме того, данные об инвестировании НАСА в совместный проект Boeing и Space X, говорят о том, что организация на протяжении всех лет работы над созданием корабля перечисляет первой компании баснословные суммы.

При этом условия участия двух предприятий в работе официально позиционируются как равные. Вот только предприятие Илона Маска получило от НАСА 2,6 миллиарда долларов, а Boeing — 4,2 миллиарда. И это только на начальном этапе: впоследствии Boeing получала еще 287 миллионов, якобы «для предотвращения перерыва в доступе астронавтов НАСА к МКС».

Такое положение дел, сообщают «Известия», может говорить о шантаже НАСА компанией или о коррупции в космической сфере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский астронавт Ник Хейг получил российский Орден Мужества и пообещал носить его с гордостью.