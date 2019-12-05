США ввели санкции в отношении семи компаний из России

Минфин США ввел в отношении семи компаний из России санкции за вредоносную деятельность в киберсфере.
Сообщается, что ограничения также вводятся в отношении 17 граждан России и Украины.
Сегодня, 18:11 | Светлана Шевченко Мировые новости Срочная новость 37
В опубликованном заявлении Минфина США говорится, что ограничения введены за вредоносную деятельность в киберсфере.
Минфин США ввел в отношении семи компаний из России санкции за вредоносную деятельность в киберсфере.
Сообщается, что ограничения также вводятся в отношении 17 граждан России и Украины.
Нашли ошибку?