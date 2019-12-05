  1. Пятый канал
  4. Ангела Меркель не встала во время гимна Казахстана перед встречей с Токаевым

Ангела Меркель не встала во время гимна Казахстана перед встречей с Токаевым

, 19:17 | Карина Бернтгольц Видео 115

Канцлер ФРГ уже не первый раз ведет себя подобным образом на официальных церемониях.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters

Торжественная встреча президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоялась перед зданием Ведомства Федерального канцлера в Берлине. Во время официальной церемонии главный оркестр Бундесвера исполнил гимны двух стран.

Первым прозвучал гимн Казахстана. Во время его исполнения Касым-Жомарт Токаев, согласно протоколу, встал и положил руку на сердце. В то же время Меркель осталась на своем месте. Она не поднялась со стула и тогда, когда начался гимн Германии.

После этого лидеры двух государств тепло поприветствовали друг друга и, согласно традиции, совершили обход роты Почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран.

К слову, Меркель не первый раз слушает гимн сидя на торжественных мероприятиях. Ранее канцлер ФРГ не смогла встать перед переговорами с финским премьер-министром Антти Ринне, во время встречи с датским премьер-министром Метте Фредриксен, а также на официальной церемонии приветствия в Китае.

Состояние Меркель стало внушать гражданам страны опасения после того, как политика неожиданно начало трясти во время церемонии приветствия украинского лидера в Берлине. Потом канцлер Германии объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, однако приступы повторились и стали своеобразной традицией немецких церемониалов.

В то же время врачи утверждают, что состояние Меркель не внушает опасения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.81
-0.38 70.72
-0.39
Гороскоп подарков: Что подарить на Новый год разным знакам зодиака

Последние новости

20:18
Школьника, спасшего жизнь четырехлетней девочке, наградили в Петербурге
20:14
«Вернулась, называется»: Наталья Ветлицкая снова уехала в Испанию
20:09
Автомобиль сбил маму с двумя детьми в Зеленограде — видео
20:08
В США пообещали пять миллионов долларов за помощь в задержании россиянина Якубца
20:05
«Аршавин, бойся!» Юлия Барановская поразила из пистолета пять мишеней кряду
20:03
Лавров отреагировал на обвинения РФ в причастности к убийству в Берлине

Сейчас читают

Гороскоп подарков: Что подарить на Новый год разным знакам зодиака
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну
Рейтинг алкоголиков по знаку зодиака: кому точно не стоит употреблять спиртное?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]