Ангела Меркель не встала во время гимна Казахстана перед встречей с Токаевым

Торжественная встреча президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель состоялась перед зданием Ведомства Федерального канцлера в Берлине. Во время официальной церемонии главный оркестр Бундесвера исполнил гимны двух стран.

Первым прозвучал гимн Казахстана. Во время его исполнения Касым-Жомарт Токаев, согласно протоколу, встал и положил руку на сердце. В то же время Меркель осталась на своем месте. Она не поднялась со стула и тогда, когда начался гимн Германии.

После этого лидеры двух государств тепло поприветствовали друг друга и, согласно традиции, совершили обход роты Почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран.

К слову, Меркель не первый раз слушает гимн сидя на торжественных мероприятиях. Ранее канцлер ФРГ не смогла встать перед переговорами с финским премьер-министром Антти Ринне, во время встречи с датским премьер-министром Метте Фредриксен, а также на официальной церемонии приветствия в Китае.

Состояние Меркель стало внушать гражданам страны опасения после того, как политика неожиданно начало трясти во время церемонии приветствия украинского лидера в Берлине. Потом канцлер Германии объяснила, что ей стало плохо из-за обезвоживания, однако приступы повторились и стали своеобразной традицией немецких церемониалов.

В то же время врачи утверждают, что состояние Меркель не внушает опасения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности.