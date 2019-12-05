На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

В пресс-службе Минестерства энергетики на Украине заявили, что переговоры России и Украины по заключению нового контракта по транзиту газа не состоятся.

«Дата переговоров не подтверждена», — цитирует портал «Громадське» сообщение ведомства.

Отмечается, что ранее в качестве даты встречи было предложено 5 декабря. С соответствующей инициативой выступил министр энергетики Украины Алексей Оржель на брифинге по вопросам диалога с РФ о транзите газа.

Глава Минэнерго России Александр Новак согласился на предложенные условия, отметив, что переговоры состоятся в указанное время только в случае, если «будут решены все технические детали между компаниями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин признал условия Украины по транзиту российского газа неприемлемыми. При этом президент РФ подчеркнул, что Москва готова сохранить транзит голубого топлива через территорию Незалежной.