Путин признал условия Украины по транзиту газа «неприемлемыми»

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Сербии Александаром Вучичем признал условия Украины по транзиту российского газа неприемлемыми.

При этом глава российского государства подчеркнул, что Москва готова сохранить транзит голубого топлива через территорию Незалежной.

«Я постоянно повторяю, что мы готовы сохранить украинский транзит, мы ведем сейчас переговоры об этом в Вене, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры возможные, они экономически неприемлемы для нас пока», — сказал Владимир Путин.

Российский лидер выразил надежду, что в ходе переговоров обеим сторонам удастся согласовать позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обвинил Болгарию в затягивании прокладки «Турецкого потока».