«Это чем надо краситься?»: эксперты о связи краски для волос и развития рака

Эксперты прокомментировали информацию о том, что регулярный контакт с краской для волос увеличивает риск развития рака груди. Как объяснил 5-tv.ru онколог Олег Мельников, исключать такую вероятность нельзя.

Поводом для тревоги миллионов дам по всему миру стали результаты исследований американских ученых. Научная группа установила, что краска и химические выпрямители для волос существенно повышают риск появления онкологического заболевания.

Онколог объясняет: средства для окрашивания волос имеют сложный состав. Какие-то из веществ в красках действительно могут быть опасны для здоровья. Однако говорить с полной уверенностью об этом нельзя.

«Говорить определенно на сегодняшний день нельзя, потому что исследований проведено немного. Краски для волос содержат более пяти тысяч ингредиентов, и содержат вещества, которые потенциально могут быть канцерогенами. К сожалению, этот вопрос до конца на сегодняшний день не изучен», — сообщил врач в беседе с 5-tv.ru.

В то же время те, кто в силу профессии контактирует с красками для волос регулярно, опубликованные результаты исследования считают далекими от правды. Стилист Дмитрий Азаров утверждает: напугавшее общество исследование — обычная утка.

«Это я не знаю, чем надо краситься, чтобы вызвать рак груди. Потому что сейчас такие препараты, что можно краситься даже беременным. Вы же понимаете, сколько людей заболевает разными заболеваниями. И это все зависит не от того, что краской человек красится раз в месяц, и у него происходит такое», — высказал свое мнение мужчина.

Ранее 5-tv.ru более подробно писал об исследовании, которое выявило связь между частым окрашиванием волос и увеличением риска развития рака груди.