Ученые выявили связь развития рака груди с использованием краски для волос

Американские ученые выявили зависимость использования женщинами стойкой краски для волос и средств для их выпрямления и развитием рака груди.

Сотрудники Национального института здоровья США изучили результаты масштабного исследования причин развития рака груди у женщин в возрасте от 35 до 74 лет. Анализировались данные около 47 тысяч женщин, 55% из них пользовались стойкой краской для волос и 9% средством для их выпрямления. В течение последующих восьми лет рак груди диагностировали у 2794 респонденток. При этом оказалось, что для темнокожих женщин использование краски повышает риск возникновения опухоли груди на 45%, а для светлокожих — на 7%. Средство для выпрямления волос одинаково повышает риск у всех на 18%, сообщает интернет-портал «N+1».

Такое воздействие косметических средств на организм ученые связывают с содержанием в них ароматических аминов, придающих волосам нужный цвет. Некоторые токсичны и канцерогенны и при контакте с кожей головы и рук могут быть опасны. Кроме того, средства для темнокожих женщин содержат больше эстрогена и эндокринных разрушителей.

Оказывало ли воздействие попадание вредных веществ на кожу или в дыхательные пути ученые собираются выяснить в ходе дальнейших исследований.

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