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Вертолет Нацгвардии США Black Hawk потерпел крушение

, 2:41 | Анастасия Игонина Видео 38

Сразу после взлета судно пропало со всех радаров.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Alex Halada, Twitter @BNONews

Вертолет Black Hawk, принадлежащий Национальной гвардии США, потерпел крушение в районе города Сент-Клауд. Об этом сообщает американская пресса.

Воздушное судно рухнуло 5 декабря около 17 часов по местному времени. Незадолго до этого стало известно, что вертолет пропал с радаров через девять минут после взлета. По данным Нацгвардии штата Миннесота, в Black Hawk в момент крушения находились три человека.

В связи с произошедшим были мобилизованы все подразделения города, ближайшего к месту падения вертолета. Предпринимались попытки установить местоположение мобильных телефонов находившихся на борту, чтобы выяснить, где находятся люди — их судьба пока остается неизвестной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вертолет рухнул под Новороссийском, погиб пилот.

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