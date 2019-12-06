Вылет маршрутки на остановку в Челябинске попал на видео

Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала момент аварии с пригородной маршруткой в Челябинске. Во время заноса пассажирский транспорт задел угол дома, где проходит газовая труба, и вылетел на остановку с людьми.

По предварительной информации, пострадал один человек. На место прибыли специалисты газовой службы для проверки наличия утечки.

На кадрах момента аварии видно, что микроавтобус практически не тормозя входит в левый поворот. Водитель не справляется с управлением и автомобиль летит прямо на тротуар.