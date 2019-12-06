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  4. Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном

Дмитрий Шепелев показал квартиру, в которой живет с новой возлюбленной и сыном

, 11:10 | Ниса Мурзанаева Видео 5 871

Телеведущий устроил экскурсию для Ксении Собчак.

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Фото, видео: Instagram @dmitryshepelev

Дмитрий Шепелев дал большое интервью Ксении Собчак. Телеведущий рассказал, что недавно приобрел квартиру в доме, где раньше жил Константин Эрнст. Знаменитость провел небольшую экскурсию по апартаментам для светской львицы.

Телеведущий показал Ксении Собчак спальню своего шестилетнего сына Платона. Дмитрий Шепелев воспитывает наследника самостоятельно с 2015 года — в это время из жизни ушла мама мальчика певица Жанна Фриске.

Звездный отец-одиночка старается давать сыну все самое лучшее. В комнате мальчика Шепелев продемонстрировал огромный гардероб ребенка. Телеведущий признался, что не может перестать покупать Платону красивые вещи.

«Модник я, и я не могу остановиться. Я покупаю, покупаю. Это одевается один, два раза. Я потом с удовольствием их дарю. Мне нравится замес дешевой и дорогой одежды. Вот Ralph Lauren. Я купил ему сандалии Gucci. Он вырос из них давно, а я ему говорю: „Носи, носи!“ — мне было грустно», — сказал звезда.

Помимо Дмитрия Шепелева и Платона в столичной квартире живут новая возлюбленная телеведущего Екатерина и ее дочь Лада. Компанию счастливому семейству составляют две милых собачки с кличками Лу и Пу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дмитрий Шепелев откровенно рассказал об отношениях с Фриске.

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