Как правильно пить на новогоднем корпоративе, чтобы не стать позором вечеринки

Сезон новогодних корпоративов уже не за горами, и далеко не всем удается оставаться в форме во время веселого праздника. В связи с этим нелишним будет обратиться к медикам за советом, как избежать страданий — моральных и физических — наутро после вечеринки.

Если вы собираетесь на праздник и считаете, что без алкоголя он будет недостаточно хорош, первым делом врачи настоятельно рекомендуют рассчитать приемлемую для себя дозу спиртного.

«Есть такой фермент алкогольдегидрогеназа, он есть в организме каждого человека, и чем его больше, тем человек может выпить больше», — пояснил РИА Новости врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин.

По его словам, этот фермент, как правило, вырабатывается в большем количестве в организме жителей Кавказа и других южных областей, где традиционно любят пить вино. Поэтому эти люди могут выпить больше, оставаясь при этом вполне адекватными.

А психиатр-нарколог Александр Ковтун напомнил, что организм человека среднего веса (около 70 килограммов) перерабатывает 50 граммов водки примерно за час, то есть алкогольное опьянение клинически будет незаметно, но алкометр его зафиксирует.

«Если человек все-таки хочет изменить свое психическое и физическое сознание, то умеренность здесь главный принцип безопасности и благополучного исхода», — резюмировал Ковтун.

Другой психиатр-нарколог Алексей Магалиф порекомендовал придерживаться двух основных правил: пить спиртное только на сытый желудок и не смешивать разные напитки. Кроме того, замедлить действие алкоголя могут активное движение — например, танцы.

Немаловажно также правильно выбрать закуску. По словам врача-диетолога Маргариты Королевой, лучше всего выбирать продукты, содержащие растительную клетчатку — она замедляет процесс всасывания алкогольных калорий. Но их нужно совмещать с источниками белка и жиров — рыбой, птицей и жирным мясом.

«Секреторная и ферментативная активность после клетчатки только повышается. Но если клетчатка будет смешана с источником белка, а также жиром в составе этих продуктов, то ситуация облегчается, потому что жировые и белковые компоненты надолго остаются в желудке, они обрабатываются в кислой среде, и процесс этот достаточно пролонгированный — от двух до четырех часов», — пояснила эксперт.

От утреннего похмелья у врачей универсального рецепта не оказалось, в этом вопросе народные средства могут оказаться более эффективными. Но медики напоминают, что алкоголь обезвоживает организм и загущает кровь, поэтому на следующий день жидкость нужно восполнить, выпив как можно больше воды, хорошо бы с лимоном.

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