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  4. PR-менеджер прокомментировала продажу особняка Волочковой за 2,5 млрд рублей

PR-менеджер прокомментировала продажу особняка Волочковой за 2,5 млрд рублей

, 12:29 | Ниса Мурзанаева Видео 101

Балерина всегда гордилась элитным жильем, и тут вдруг в сети появилось объявление о его реализации.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art, 5-tv.ru

В сети появилось объявление о продаже двухэтажного загородного особняка Анастасии Волочковой. Продавец запросил за элитную недвижимость сумму в 2,5 миллиарда рублей. Обеспокоенные финансовым положением балерины друзья и знакомые стали интересоваться произошедшим.

Неужели артистка попала в долговую яму и вынуждена расстаться с любимым коттеджем? Ситуацию прокомментировала PR-менеджер Анастасии Волочковой — Наталья.

«Анастасия не продает свой дом. Не продает и не продавала. Мошенники, видимо», — заявила представитель знаменитости.

Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова также не осталась в стороне от скандала и высказалась по поводу инцидента в Instagram.

«Я ничего не продаю. Я понимаю, что мой дом изысканный и красивый. Использованы фото моего интерьера. Вот так действуют мошенники. Остановитесь, люди!» — написала артистка.

Известная танцовщица утверждает, что не позволит агентам недвижимости, опубликовавшим объявление о продаже ее особняка, оставаться безнаказанными.

«Я звоню своему адвокату и в правоохранительные органы!» — заявила балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на злопыхателей в соцсетях.

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