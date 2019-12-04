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«Почему?! Накипело»: Анастасия Волочкова пожаловалась на злопыхателей

, 2:37 | Ниса Мурзанаева Видео 10

Балерина считает, что злопыхатели просто не могут жить «такой яркой жизнью».

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Фото, видео: Instagram @Сергей Мальгавко

Анастасия Волочкова устала от постоянных обсуждений собственной персоны. Об этом балерина рассказала в ролике, который опубликовала в Instagram.

«Просто я… Накипело. Высказалась», — подписала публикацию знаменитость.

В видео танцовщица заявила, что не понимает, почему люди, у которых она вызывает лишь негативные эмоции, до сих пор подписаны на ее аккаунт.

«Те люди, которых я раздражаю, почему они не проходят мимо? Почему считают нужным меня учить воспитывать, рассказывать, как мне жить и во что одеваться? Может потому что многие не могут жить такой яркой жизнью, какой живу я. Вы сами вообще совершенны?» — задала вопрос подписчикам балерина.

Анастасия Волочкова уверена, что все нападки хейтеров связаны с тем, что ей не могут простить ее индивидуальных заслуг.

«Моей смелости могут позавидовать многие мужчины. То, что было суждено пройти мне: испытания, противодействия, травлю — это многим другим не под силу», — заявила артистка.

Поклонники встали на сторону кумира и решили ее поддержать. По мнению многих пользователей соцсети, в ролике Анастасия Волочкова говорит правильные вещи. Фанаты уверены — их любимице просто-напросто завидуют.

«Представьте, эти маразматики-хейтеры умудряются докопаться до такой ерунды: то линолеум не так постелен, то книга не так написана, то макияж не такой»;

«Они бедны. Зависть и пустота руководит ими»;

«Вам со страшной силой завидуют. Вашей свободе. У вас тут весело, прямо как у Леди Гаги почти», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова возмутила фанатов новым видео. Подписчики обвинили балерину в злоупотреблении спиртным.

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