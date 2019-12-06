Сергей Лазарев рассказал о том, хочет ли он жениться

Певец Сергей Лазарев опубликовал фотографию с премии «Виктория» на своей странице в Instagram. На ней он появился в качестве номинанта и академика. Также на премии артист сделал громкое заявление по поводу личной жизни: на вопрос о женитьбе музыкант ответил, что не собирается этого делать, пишет KP.RU.

«Нет. В этом направлении я не работаю», — признался певец.

Instagram @lazarevsergey

Мужчина добавил, что каждый сам выбирает свой жизненный путь. Сергей наслаждается воспитанием двоих детей — сына Никиты и дочери Анны и считает, что он абсолютно счастливый человек. Ему нравится одному растить своих детей, о личности биологической матери он не распространяется. Однако трудности все же возникают: музыкант рассказал, что считает самым сложным в отцовстве.

«Правильно распределить внимание между двумя детьми, чтобы им обоим хватало моей любви, и чтобы никто не ревновал», — пояснил он.

Известно, что управляться с детьми артисту помогают няни. По его словам, младшая дочь Анна просыпается около трех раз за ночь. Но Лазарев все равно встает и с удовольствием выполняет свои отцовские обязанности. Правда, из-за напряженного гастрольного графика он не всегда может быть около своих детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лазарев затроллил гостей на светской вечеринке.