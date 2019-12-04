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Сергей Лазарев затроллил гостей на светской вечеринке — видео

, 19:30 | Светлана Александрова Видео 155

Накануне певец «зажигал» на дне рождения звездного фотографа Даниила Величко.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey, @minogarova

Сергей Лазарев затроллил гостей на светской вечеринке по случаю дня рождения звездного фотографа Даниила Величко. Судя по видео, которое певец выложил в Stories на своей странице в Instagram, накануне вечером он был в ударе. Лазарев бродил по ресторану со смартфоном пел, танцевал и снимал всех подряд, включая себя, на видео. И время от времени шокировал светскую тусовку неожиданными заявлениями.

Instagram @lazarevsergey

Так, артист вогнал в краску модель Машу Миноградову и актрису Настасью Самбурскую, потребовав, чтобы девушки поцеловались под песню «Тату».

«Ты что, кумир детства, творишь!» — возмутилась Миноградова.

Позже на видео попали грязные танцы Лазарева с Марией. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев анонсировал свой новый альбом «Это я». Смутившую поклонниц певца обложку к нему сделал как раз вчерашний именинник Даниил Величко.

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