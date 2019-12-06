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  4. Зеленский подбодрил солдат ВСУ в Донбассе известной фразой Иосифа Сталина

Зеленский подбодрил солдат ВСУ в Донбассе известной фразой Иосифа Сталина

, 15:34 | Сергей Зеленский Видео 67

Президент Украины вновь не стал контактировать с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

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Фото, видео: Facebook / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский внезапно нагрянул в зону проведения так называемой антитеррористической операции. Однако и на этот раз глава государства приехал в Донбасс не для того, чтобы пообщаться с жителями истерзанных пятилетним конфликтом самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Цель приезда бывшего шоумена оказалась циничной — поздравить силовиков с Днем Вооруженных сил Украины и вручить им награды, в том числе, «за мужество». При чем начал свою речь Зеленский с объявления минуты молчания в память о погибших в ходе конфликта украинских военнослужащих.

Стоя под маскировочной сеткой цвета хаки ничего нового лидер Незалежной не сказал: «ВСУ будут модернизированы по стандартам НАТО», «Возвращайтесь живыми, вы нам нужны», «Земля украинского Донбасса».

Единственной особенностью в его выступлении стала фраза «Победа будет за нами», которую, как известно, 22 июня 1941 года произнес Иосиф Сталин, мобилизуя советский народ на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками.

Завершилось посещение Зеленским неизвестной части ВСУ выкриками бандеровского приветствия «Слава Украине!».

Предшественник нынешнего президента Петр Порошенко тоже неоднократно посещал подконтрольную Киеву территорию в Донбассе, однако делал это исключительно в интересах своей предвыборной кампании, и даже не всегда в трезвом виде.

За два дня до встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже у Зеленского был шанс хотя бы продемонстрировать готовность решать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем, но он опять им не воспользовался. Его приезд и демонстрация поддержки силовикам лишь усиливает милитаризацию в регионе.

Вместе с тем, упущенные лавры президентства не дают Порошенко покоя — он уже советует Зеленскому избегать встреч с российским лидером Владимиром Путиным с глазу на глаз в Париже 9 декабря.

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