Порошенко советует Зеленскому избегать встреч с Путиным с глазу на глаз в Париже

Экс-президент Украины Петр Порошенко беспокоится, как президент нынешний Владимир Зеленский справится с предстоящими 9 декабря в Париже переговорами в «нормандском формате». В связи с этим он решил дать несколько советов, которые изложил на сайте «Украинской правды». В первую очередь Порошенко рекомендует Зеленскому не встречаться один на один с Владимиром Путиным.

«Самый важный совет: не доверять Путину… Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным», — приводит цитату украинского политика РИА Новости.

Порошенко также советует Зеленскому не включать в общую повестку саммита «газовый вопрос», чтобы «не позволить России сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей». Бывший президент Украины опасается, что за «дешевый» газ Москва вынудит Киев пойти на важные политические уступки.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, о формате предстоящей встречи Путина с Зеленским на полях саммита «нормандской четверки» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.