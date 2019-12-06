Матвиенко предложила наказать Новака за волокиту с внедрением «умных» счетчиков

Министр энергетики РФ Александр Новак должен понести наказание за то, что его ведомство не подготовило вовремя подзаконные акты к закону об «умных» счетчиках. Такую позицию озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда обратила внимание, что в настоящее время 65% подзаконных актов, которые должно готовить правительство, принимаются с нарушением сроков, в том числе и закон об «умных счетчиках».

«Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электрической энергии в России. И что затем? Мы нашли компромисс, вроде все приняли. А дальше тишина — ничего не сделано, ни один акт не принят. Ну что за безобразие, что за безответственность?» — сказала она.

По ее словам, за это министру следует назначить административное наказание.

«Или хотя бы один замминистра должен за это отвечать. Ну накажите хотя бы одного показательно», — добавила Матвиенко, отметив, что сроки подготовки подзаконных актов зачастую срываются по всем направлениям.

Она предположила, что теперь правительство внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления закона об электросчетчиках в силу, и заявила, что парламент не будет его принимать.

«Федеральному Собранию надоело прикрывать министерства и ведомства», — заключила Матвиенко.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад. В соответствии с ним с 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на основные энергосбытовые компании в регионах, а для остальных потребителей — на электросетевые компании. Организации, которые не смогут обеспечить учет с помощью «умных счетчиков» к 2023 году, будут оштрафованы. Расходы на обслуживание «умных» систем включат в тариф.

В конце ноября министр энергетики Новак заявил о полной готовности электросетей к зимнему периоду.