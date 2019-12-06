«Зенит» победил «Динамо» в матче, с которого массово ушли болельщики

Встреча команд футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу сине-бело-голубых. Игра запомнилась массовым уходом болельщиков в середине матча.

Счет на шестой минуте открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Затем на 35-й минуте забил защитник петербургского клуба Бранислав Иванович. В компенсированное время первого тайма третий гол оформил нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Во втором тайме голов не было. По итогам встречи «Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На втором месте с существенным отрывом находится «Локомотив». Замыкает тройку лидеров «Краснодар».

Как сообщал 5-tv.ru, в середине матча трибуны «Газпром Арены» начали массово покидать болельщики «Зенита». «Вираж» опустел за несколько минут. Также ушли несколько сотен болельщиков «Динамо».

Тем самым футбольные фанаты продемонстрировали солидарность с болельщиками «Спартака». Последние ранее призвали уходить со стадионов из-за задержаний болельщиков 30 декабря и 1 ноября.