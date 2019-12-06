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Зеленский заявил, что хочет конкретного результата от встречи с Путиным

, 23:27 | Алиса Маркова 27

Лидер Незалежной боится отсутствия результатов саммита «нормандской четверки» и двусторонней встречи с президентом России в Париже 9 декабря.

Фото: Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переживает из-за возможного отсутствия результатов саммита «нормандской четверки» и двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Париже 9 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Зеленского, сделанное в эфире телеканала «Украина». Таким образом лидер Незалежной ответил на вопрос, испытывает ли он некий страх перед этой встречей.

«Я хочу результат, единственное из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: „Мы планируем“. Я очень не люблю нерезультативность. Единственное, из-за чего я нервничаю — я очень не люблю безрезультатности переговоров. Это единственное, чего я боюсь», — заявил Зеленский.

Также он добавил, что пока не готов говорить о пересмотре Минских соглашений, чтобы не сорвать саммит в Париже. Тем не менее на переговорах «нормандской четверки» он намерен представить план по восстановлению контроля Киева над границей с Россией в Донбассе. Однако решение о продлении закона об особом статусе региона будет приниматься по итогам переговоров в «нормандском формате». По его словам, во время проведения выборов в Донбассе Киев должен полностью контролировать границу с Россией.

«В момент выборов, когда они произойдут во временно оккупированном Донецке и Луганске, в этот момент Украина должна полностью контролировать нашу границу», — заявил Зеленский.

При этом украинский президент отметил, что договориться об этом «будет очень сложно».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Зеленский подбодрил солдат ВСУ в Донбассе известной фразой Иосифа Сталина.

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