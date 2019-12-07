Константин Богомолов показал романтичное видео с Ксенией Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram романтическое видео с участием своей супруги Ксении Собчак. На кадрах телеведущая позирует на палубе судна в легком белом платье. Она кокетливо поправляет шляпу, в то время как ветер слегка развевает ее белоснежный наряд. Глаза звезда прячет за большими темными очками.

Под роликом театральный деятель оставил трогательную подпись, дав понять, что его жена — главное для него в жизни.

«О главном», — написал Богомолов.

Поклонники пришли в восторг от нежного видео с участием светской львицы и выразили свое восхищение ее красотой.

«Счастливую женщину сразу видно если не по глазам, то по улыбке, даже по жестам»;

«Красотка! Тургеневская девушка», — написали восторженные фолловеры.

Впрочем, нашлись и те, кому не понравился пост режиссера. Фолловеры вступили в дискуссию с театральным деятелем и поспорили о главном в жизни.

«Главное — дети. Жен, как и мужей, может быть множество. Дети — наше воплощение, остаются навсегда»;

«Главное для творческого человека в отношениях с женщинами не быть подкаблучником, это погубит!» — поделились мнением юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну.