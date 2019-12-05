Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана Платону недавно исполнилось три года. А на днях, в свежем выпуске своего шоу «Осторожно Собчак!» телеведущая призналась, что у ребенка должно было быть совсем другое имя, но решение родители изменили уже посла рождения мальчика.

«Нам нравились имена Марк, Матвей и Андрей, про Платона мы даже не думали. Но когда он родился, мы поняли, что он не Марк и не Матвей и, тем более, не Андрей. Он — Платон!» — цитирует Ксению интернет-издание «7Дней.ру»

Раньше Собчак называла детей «маленькими гаденышами», но теперь регулярно выкладывает в сеть умилительные фото и видео со своим чадом. В день рождения Платона телеведущая написала в Instagram, что мальчик — постоянный «источник счастья». Правда, как рассказывал ранее 5-tv.ru, роды Ксения сравнивает с воздействием радиации.