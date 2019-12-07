Михаил Боярский ответил Максу Покровскому и Лайме Вайкуле, раскритиковавшим зрителей

Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал высказывания лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского и латвийской певицы Лаймы Вайкуле. Ранее музыкант в интервью 66.ru заявил, что русская нация деградирует. В то же время артистка пожаловалась, что ей не хватило аплодисментов на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», которая проходила в Москве.

В ответ на слова коллег по цеху Боярский подчеркнул, что «плевать туда, где из тебя сделали человека», недопустимо. По его мнению, критика русской нации не красит Покровского.

«Мне с ним не о чем говорить, потому что у меня другие понятия о нашей стране, другие соображения. Нет, мне неинтересен человек, который так высказывается о нашей стране», — заявил артист в интервью «Царьграду».

Говоря о претензиях Вайкуле, Боярский отметил, что ей следовало бы пересмотреть свое отношение к публике.

«Я в такие ситуации не попадаю. Мне вполне всегда достаточно тех аплодисментов, которыми меня награждают зрители. Именно таких аплодисментов я и достоин», — заключил звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что россияне ответили на «обиду» Вайкуле за недостаточно громкие аплодисменты.