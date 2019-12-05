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Россияне ответили на «обиду» Вайкуле за недостаточно громкие аплодисменты

, 20:36 | Мия Субботина 110

Пользователи в сети посоветовали артистке выступать на родине и на западе.

Фото: www.globallookpress.com / Anton Mukhametchin

Певица Лайма Вайкуле в ноябре выступила на церемонии вручения премии «Золотой граммофон — 2019» в Москве. 65-летнюю прибалтийскую звезду наградили специальной премией за «вклад в отечественную музыку». Получая статуэтку, артистка пожурила зрителей за недостаточно громкие аплодисменты, пишет латвийское издание «Delfi».

«Такая награда, а аплодисменты, будто пепельницу вручили», — заявила она.

Причем знаменитость добавила, что ждет более оживленной реакции от зрителей после выступления. После ее слов зал действительно оживился, однако появилась информация, что знаменитость обиделась на российскую публику, которая не поприветствовала ее овациями. По словам менеджера артистки Андрея Латковского, ничего особенного не произошло на премии.

«Русская публика встретила ее хорошо, все в порядке», — отметил он.

Несмотря на опровержение слухов, пользователи сети решили ответить на «обиду» латвийской исполнительницы. Они порекомендовали ей выступать на родине или в более «дружественных» государствах — в США или на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лайма Вайкуле отчитала зрителей на «Золотом Граммофоне».

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