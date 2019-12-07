Медики спасают мужчину в бизнес-терминале аэропорта «Внуково»

Врачи «скорой помощи» спасают в столичном аэропорту «Внуково» мужчину, которому стало резко плохо в бизнес-терминале. По предварительной информации, пострадавший пережил клиническую смерть.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сегодня, 10:57 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 122
По предварительной информации, мужчина пережил клиническую смерть.
Врачи «скорой помощи» спасают в столичном аэропорту «Внуково» мужчину, которому стало резко плохо в бизнес-терминале. По предварительной информации, пострадавший пережил клиническую смерть.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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