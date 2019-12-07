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Медики спасают мужчину в бизнес-терминале аэропорта «Внуково»

, 10:57 | Светлана Шевченко Срочная новость 122

По предварительной информации, мужчина пережил клиническую смерть.

Врачи «скорой помощи» спасают в столичном аэропорту «Внуково» мужчину, которому стало резко плохо в бизнес-терминале. По предварительной информации, пострадавший пережил клиническую смерть.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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