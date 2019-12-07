  1. Пятый канал
  4. Полковник с травмой головы оказал сопротивление столичным медикам

Полковник с травмой головы оказал сопротивление столичным медикам

, 12:17 | Светлана Шевченко 154

Врачи еле уговорили нетрезвого представителя силовых структур все же отправиться на осмотр в больницу.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Полковник одной из российских спецслужб дал отпор прибывшим ему на помощь медикам «скорой помощи», которые уговаривали его госпитализироваться в столичную больницу. Инцидент произошел в центре Москвы на Малом Конюшковском переулке.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был обнаружен весь в крови и с серьезной травмой головы. Предположительно, он был нетрезв. Осмотревшие его врачи заявили, что у пострадавшего серьезная травма головы и ему необходима квалифицированная помощь. Однако, госпитализироваться полковник категорически отказывался и дрался с медиками.

После долгих уговоров, мужчина все же сел в карету «скорой помощи», где пояснил, что он сам поскользнулся и упал на обледенелом тротуаре.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 745 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
63.72
-0.09 70.76
0.04
Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех

Последние новости

13:19
Пролетевший мимо Земли опасный астероид вновь вернется через полтора года
13:07
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
12:49
Внебрачный сын и брат Алексея Булдакова остались без наследства
12:37
Пятилетний ребенок с переломом ноги был найден ночью в Улан-Удэ
12:25
Эвелина Хромченко рассказала, как можно и как нельзя одеваться на корпоратив
12:17
Полковник с травмой головы оказал сопротивление столичным медикам

Сейчас читают

Прирожденные неудачники: Представителям каких знаков зодиака не везет больше всех
Гороскоп на 7 декабря: Сатурн в союзе с Плутоном предвещает неожиданные перемены
Ксения Собчак рассказала, почему сменила имя сыну

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]