Полковник с травмой головы оказал сопротивление столичным медикам

Полковник одной из российских спецслужб дал отпор прибывшим ему на помощь медикам «скорой помощи», которые уговаривали его госпитализироваться в столичную больницу. Инцидент произошел в центре Москвы на Малом Конюшковском переулке.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был обнаружен весь в крови и с серьезной травмой головы. Предположительно, он был нетрезв. Осмотревшие его врачи заявили, что у пострадавшего серьезная травма головы и ему необходима квалифицированная помощь. Однако, госпитализироваться полковник категорически отказывался и дрался с медиками.

После долгих уговоров, мужчина все же сел в карету «скорой помощи», где пояснил, что он сам поскользнулся и упал на обледенелом тротуаре.