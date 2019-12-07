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Немецкие ученые назвали продукты, способные «убить» человека

, 16:48 | Анастасия Игонина Видео 102

Регулярное употребление всеми любимых лакомств, как оказалось, может постепенно привести к летальному исходу.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Eve Edelheit, Ralph Kerpa, Yuan Kejia, Konstantin Tarusov, Jiri Hubatka

Ученые огласили список продуктов, которые могут нанести тяжелейший вред нашему организму. Сразу несколько научных групп из Германии сообщили о привычных нам лакомствах, способных вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Первой в списке запретных продуктов оказалась копченая колбаса. Также следует отказаться от любых колбасных изделий, которые подвергались сильной обработке — например, ферментировались при изготовлении.

Дело в том, что такие колбасы канцерогенны — следовательно, способны разрушить слизистую оболочку кишечника и вызвать онкологические заболевания и даже цирроз печени.

Также раздражению слизистой способствует употребление продуктов, которые можно встретить практически во всех российских холодильниках: сало, маргарин и майонез. К последнему пункту также относятся различные соусы, сделанные на основе майонеза — например, всеми любимый сырный. Аналогичным эффектом обладают рафинированный сахар и мука, которые оказались крайне благоприятной средой для бактерий.

Раздражение слизистой кишечника не смертельно, однако способно длительное время доставлять немало неприятных ощущений — боли в животе, метеоризм и в некоторых случаях даже судороги. При этом раздражение, вызванное каким-либо продуктом, не пройдет до тех пор, пока вы регулярно употребляете раздражитель.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какое блюдо может оказаться самым вредным на новогоднем столе.

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