Туктамышева с Радионовой показали танец, посвященный «Холодному сердцу»

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Елена Радионова подготовили танец к выходу продолжения мультфильма от Disney «Холодное сердце 2». Об этом девушки сообщили лично на своих страницах в Instagram.

«Теперь мы с @lenok_radionova — Анна и Эльза из фильма „Холодное сердце 2“. Вот такой волшебный номер мы подготовили к выходу продолжения любимой истории», — подписала пост Елизавета.

Туктамышева появилась на льду в образе Анны — любознательной девушки, которая всегда готова к решительным действиям. А в роль Эльзы вжилась Радионова — ее образ был продиктован Снежной королевой из сказки Андерсена.

Спортсменки исполнили номер на катке парка «Сокольники» в Москве. За кадром Радионова объясняет, что они с Лизой очень сильно любят этот мультфильм и поэтому «решили поставить танец, посвященный любимым героям».

Елизавета Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Елена Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании, а также серебряный призер чемпионата Европы 2015 и 2016 годов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп. Так могут только четыре фигуристки во всем мире.