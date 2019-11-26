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Видео: Туктамышева исполнила четверной тулуп. Так могут только четыре фигуристки во всем мире

, 15:42 | Мария Скрипкина Видео 7 965

Кадры с тренировки опубликовала агент 22-летней спортменки.

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Фото, видео: Instagram @liza_tuktik, @arizakarian

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила четверной тулуп. Видеозаписью с исполнением прыжка поделился на своей странице в Instagram агент спортсменки Ари Закарян.

«Очень интересно))) @liza_tuktik продолжает удивлять», — подписал пост Ари.

Известно, что на данный момент всего три фигуристки в мире исполняют прыжки в четыре оборота — россиянки Александра Трусова и Анна Щербакова, а также Элизабет Турсынбаева из Казахстана.

Туктамышева впервые в карьере исполнила четверной прыжок. Ранее она неоднократно заявляла о желании выучить этот элемент. Тем более что тренер 22-летней спортсменки Алексей Мишин также недавно говорил о необходимости исполнения четверных прыжков в программе, чтобы оставаться конкурентоспособной в современном фигурном катании. Об этом он заявлял ТАСС.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. Она одной из первых в мире начала исполнять сложнейший среди всех тройных прыжков — аксель. В нынешнем сезоне фигуристка завоевала бронзовые медали на этапах Гран-при в Лас-Вегасе и китайском Чунцине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Елизавета Туктамышева рассекретила размер доходов фигуристов и тренеров.

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