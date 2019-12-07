«Тону в этих глазах»: Сибиряки поразились онегинскому образу Ирины Пеговой

Актриса театра и кино Ирина Пегова побывала на гастролях в Тобольске, где проходит фестиваль «Территория поэзии». Для роли в спектакле артистка предстала в образе дамы начала XIX века.

41-летняя любимица публики разместила в Instagram снимки, на которых она в характерном для той эпохи платье с высоким воротом и бантом на шее, и соответствующем театральном гриме.

«Онегин в Тобольске на фестивале «Территория», — подписала она фото.

Instagram @pegovairina

Побывавшие на представлении зрители написали свои восторженные отзывы, а те, кто не смог на него попасть, вновь поразились ее природным данным.

«Спасибо, что к нам в Тобольск приехали. Восхищаюсь талантом! Умничка!» — поблагодарила преданная поклонница.

«Как же прекрасна красота от природы…тону в этих глазах», — признался другой.

«Красавица! Глаза волшебные, сама нежность», — добавил третий.

Ранее Ирина Пегова поделилась с подписчиками фото, на котором она взахлеб смеется. По словам знаменитости, она сама не помнит, когда ее так «торкнуло».