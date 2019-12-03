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«В какой момент меня так торкнуло?» Пегова повеселила фанатов забавным снимком

, 19:39 | Мия Субботина Фото 728

Артистка поделилась крайне эмоциональной фотографией на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова повеселила подписчиков новым снимком. Артистка опубликовала фото на своей странице в Instagram, на котором она взахлеб смеется. По словам знаменитости, она сама не помнит, когда ее так «торкнуло».

«Вот такие эмоции бывают! Причем, я долго не могла вспомнить в какой момент меня так торкнуло? Но это уже и неважно… сейчас у кого-то будет то же самое на лице!» — шутливо подписала пост звезда.

Instagram @pegovairina

Подписчики подсказали Ирине, что так задорно она смеялась на сцене во время игры в спектакле «Бег». Также юзеры отметили, что обожают искренние и настоящие эмоции актрисы и написали ей комплименты в комментариях.

«Заразительный смех, глядя на Вас Ирина, хочется тоже посмеяться»;

«Это хорошие эмоции! Почаще улыбайтесь, смейтесь и всего Вам хорошего, самого доброго и светлого в жизни!»;

«Боже, какие эмоции, прям через край! Ирочка, Вы просто огонь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова похвасталась премией «Звезда театрала».

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