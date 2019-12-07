«Для него это конец»: Рудковская скрывает слезы от Плющенко

Яна Рудковская призналась, что не может позволить себе быть слабой рядом с любимым мужчиной. Об этом продюсер рассказала в выпуске собственного YouTube-шоу.

По словам Рудковской, ее супруг — фигурист Евгений Плющенко — знает ее исключительно как сильного человека, которого ничто не сможет сломить. Поэтому когда несколько лет назад спортсмену потребовалась операция, она была вынуждена изо всех сил сдерживать слезы.

Яна вспоминает: Евгения долго готовили к хирургическому вмешательству. Когда она увидела, в каком состоянии находится ее возлюбленный, ей хотелось заплакать, но позволить себе этого она никак не могла.

«Когда он поймет, что я плачу — это конец для него. Я сидела, а передо мной был человек, который не должен был видеть мои слезы», — цитирует Рудковскую Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Рудковская обвинила Плющенко в транжирстве.