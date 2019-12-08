Видео: Украина испытала ракету «угрожающую» Крымскому мосту

Украина провела испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которую называют «угрозой» Крымскому мосту. Видео пуска опубликовал «Украинский милитаристский портал».

В описании к ролику говорится, что во время испытаний ракета пролетела несколько сотен километров на разных высотах. Тест был признан удачным — Р-360 подтвердила свои летные характеристики.

На кадрах видно, что в воздухе ракету сопровождали два истребителя Су-27 ВВС Украины. В конце видео они низко летели над водой.

Как отмечает ФАН, украинский ракетный комплекс «Нептун» прошел огневые испытания в мае 2019 года. В отчете «Укроборонпрома» тогда говорилось, что комплекс позволяет «обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом».

Противокорабельные ракеты Р-360 начали называть «угрозой» для Крымского моста после заявления бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова. Этим летом он заявил, что они якобы могут уничтожить мост за несколько минут.

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