Российские «Калибры» в Черном море обеспокоили украинского адмирала

Россия усилила свой Черноморский флот, введя в строй корабли-носители крылатых ракет «Калибр». Об этом сообщил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

«Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота», — оценил введение в строй новой техники Воронченко.

По его словам, теперь в составе Черноморского флота есть как надводные, так и подводные суда, способные вести огонь «Калибрами».

Украинский адмирал сказал, что сейчас суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, пишет RT. К концу следующего года показатель должен увеличиться до 168 ракет.

Кроме того, Россия укрепила свои позиции на берегах Черного моря. Так, система противовоздушной обороны (ПВО) была усилена комплексами С-400, поставлены новые истребители и бомбардировщики, а также создана глубоко эшелонированная система противокорабельной обороны, рассказал военачальник.

По его мнению, Украина должна ответить на данные «угрозы» увеличением числа кораблей и катеров в Черном море и более тесным сотрудничеством со странами НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные запустили высокоточные крылатые ракеты «Калибр» во время учений «Гром-2019». Позже было опубликовано видео пусков этих и других ракет.