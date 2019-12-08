Такого рая вы еще не видели. В шведском городе Мальме в церкви появилось весьма своеобразное изображение Эдема. В общем, Адам — гей, Ева — лесбиянка.

Да и рай в этой интерпретации стал чуть более заселенным. Потому как прогрессивным первым людям разумеется нужны такие же партнеры. Местный пастор уже сказал, что это радостное событие. И возможно вы удивитесь, но даже в Швеции далеко не все разделили это мнения священника.

Андрей Захаров отправился в Мальме, чтобы узнать, кто за такое будет гореть в аду.

Я верую. С этих слов хор начинает службу в церкви Святого Павла в Мальме. Вроде все как обычно — прихожане подхватывают знакомые мотивы и воздают хвалу всевышнему. Привлечь новых прихожан шведские протестанты решили весьма по-шведски. Взялись обновить библейские заветы, осовременить их, сделать доступными, понятными и близкими самой передовой части шведского общества. Рядом со старым теперь красуется новый церковный декор с почти иконой о райском наслаждении. Адам — гомосексуалист, Евы — лесбиянка, искушает их — трансгендер.

Алтарь, изображающий Христа, Иоанна Крестителя и апостола Павла, в честь которого и была названа эта церковь, теперь делит место с новым альтернативным жертвенником. Который однозначно дает понять: неважно какой вы ориентации, рай и божья благодать обещаны всем без исключения. По крайней мере в шведской церкви, которая венчает однополые пары уже десять лет.

Для открытия новой достопримечательности момент выбрали подобающий — Адвент — начало Рождественского поста.

«Это чистое счастье. Это очень помогает выступать», — заявляет регент хора Шарлотта Хонгренемет.

«Мы очень горды. Ведь он уравнивает людей и делает любовь более глубокой между двумя мужчинами или двумя женщинами. Именно такими нас сделал господь!» — подчеркивает пастор Церкви Святого Петра Елена.

«Нашей церкви нужно больше интеграции. Мы благодарны артистизму художника. Он помогает нам построить храм, заслуживающий доверия», — ведущий пастор церкви Святого Павла София Тунебро.

Открытая и смелая на инаугурации новомодного церковного убранства главный священник этой церкви София Тунебро при встрече с нами оказалась более сдержанной и даже подозрительной. От интервью отказалась, сославшись на чрезвычайную занятость. Похоже она переоценила толерантность своей паствы.

«Очень нехорошие отзывы я получаю из Twitter, поэтому перестраховываюсь. Вы, уж, извините», — поясняет София.

И действительно далеко не все христиане рады прогрессивным райским условиям.

«Они будут гореть в аду»

«Богохульство!»

«Господи, помилуй их, ибо они не знают, что творят!»

«Речь идет не о христианских ценностях, а о политической активности. Позор!»

«Ох, уж, это новое время! Ничего не поделаешь, но это как-то не для меня», — заявляет член паствы Маретт.

«Тяжело понять, что хотела сказать этим художник», — вторит ей Марелед.

«Это подход, который в Польше неприемлем, мы такое не поддерживаем. Это картина того, в каком направлении нельзя идти», — считает блоггер Томаш Матвейчук.

Вслед за ведущим священником ничего не понимает и автор полотна — известная в Швеции фото-художник и борец за права ЛГБТ Элизабет Олсон. Свой альтернативный рай она пыталась пристроить в родном Скаре — на первую однополую свадьбу, но тогда от дара отказались по политическим соображениям.

«Я попыталась изменить историю так, чтобы такие, как я геи, лесбиянки и трансы могли найти свое место, своего Иисуса и даже не обязательно в него верить. Просто здорово иметь такие картины», — заявляет художница.

В голове у Олсон еще много идей, а в запасниках еще больше картин, именно на библейские мотивы. В ее новом «Новом Завете» ее личный Иисус разумеется гомосексуал, любитель БДСМ или на худой конец трансгендер.

«Сперва вы меняете на несколько градусов разворот сознание, потом еще на несколько, потом еще на несколько и постепенно общество не замечает, как оно разворачиваться на 180 градусов», — комментирует произошедшее психолог Лилия Габдуллина.

Психологи уверены, что это не искусство и не картины, а хрестоматийные же окна овертона, из которых сквозит вырождением. А Элизабет Олсен с упорством крестоносцев продолжает свой поход, не только на родную протестантскую церковь. Отдельные выставки она посвятила гомо-страстям иудеев, православных и католиков.

«Я бы к себе в церковь такое не повесила. Дом нашего Единого Господа — для молитв, а не такого самовыражения», — заявляет пастор собора Святого Петра в Мальме Тереза Йедланд.

«Открытие моей выставки в Гаване. Спасибо шведскому посольству, за то, что это случилось», — благодарит автор провокационного полотна.

«Это намеренное напряжение, чтобы отдалить нас друг от друга. Недавно молодая женщина с ребенком в руках была убита прямо рядом с церковью. Вместо того, чтобы увеличить финансирование полиции, мы финансируем что попало!» — возмущается священник православной церкви в Мальме Марк Викланд.

По статистике восемь из десяти шведов считают себя неверующими или убежденными атеистами. И это на фоне процветающей национальной ассоциации по защите прав ЛГБТ, филиал которой есть почти в каждом населенном пункте. Здесь в Мальме, судя по объявлениям и анонсам в соцсетях особенно популярно транс-просвещение.

Закрытая днем организация оживает к вечеру. По пятницам здесь своего рода ночной клуб по ЛГБТ-интересам с бесплатной едой, алкоголем и настольными играми.

«Знаете здесь некоторые не хотели бы показывать своего лица».

Нас просят не снимать вечеринку. Городское отделение в Мальме специализируется на вновь прибывших представителях секс- меньшинств из беженцев и мигрантов. Зато члены правления с удовольствием рассказывают нам о том, кто активно поддерживает их деятельность.

«Нам помогают государственные деятели, политики, большие госфонды и местная администрация. Мы организуем мероприятия по всей Швеции и за рубежом, в том числе и для несовершеннолетних от 13 лет, чтобы им не было одиноко», — гордо рассказывает руководитель клуба секс-меньшинств Джихан.

Единственный ЛГБТ волонтер в Мальмо из Кыргызстана Алекс Мамытов называет себя изгнанным из страны правозащитником и транс-мужчиной. Правда сам толком не смог объяснить, что это значит.

«Быть транс-мужчиной — это был дополнительный фактор риска», — говорит Алекс.

За четыре года в Швеции он так и не выучил, где флаг какого меньшинства, но говорит ни разу не пожалел, что уехал. По программе интеграции ему положены бесплатные курсы шведского, квартира, стипендия 700 евро и компенсация расходов на лечение. Ради такого многие готовы сменить и предпочтения в сексе и религию.

«Я протестант меня ничего не оскорбляет», — подчеркивает он.

А вот гражданке Швеции Люси Улессен ради примерно такого же уровня жизни приходится с утра до вечера трудиться в туристическом агентстве. Мать двоих детей признается, что будет рада клиенту любой религии или ориентации. Вот только тревог за будущее от этого не меньше.

«В детсаду было разделение на он и она. А вот недавно ввели обязательное „хен“, то есть оно. При этом это никак нельзя критиковать. Боюсь, будут ли у моих детей дети вообще!» — переживает Люси.

Тем более, когда с высоты клироса паству отныне благословляет алтарь с раем для секс-меньшинств, а потому не спрашивай по ком уже звонит колокол.